طائرة تركية بدون طيار تقلع وتهبط بدون تحكم

وبحسب موقع تركيا الآن نجحت الطائرة المسيرة (درون) الهجومية “بيرقدار أقنجي” المصنعة محليا في تركيا، في اختبار الهبوط والإقلاع الذاتي الكامل من مدرج بعيد ليس فيه محطة تحكم أرضية.

وقالت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرة في بيان، الأربعاء إن هذا الاختبار يعد الأول من نوعه.

وأكدت أن الطائرة وصلت إلى مدرج بعيد بهدف اختبار قدرتها على الهبوط والإقلاع من مدرج آخر، ليس فيه محطة تحكم أرضية، وذلك عقب تنفيذها لاختبارات تحديد النظام على ارتفاع 20 ألف قدم بمقر الشركة بمركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو، شمال غربي تركيا.

وأوضح سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة بايكار، أن النموذج الأولي لطائرة أقنجي أقلعت من تشورلو وأنهم نفذوا اختبارات تحديد النظام على ارتفاع متوسط، ثم قاموا باختبارات الهبوط في مدرج بعيد.

وأضاف أنه اقتربت أولا ومرت بارتفاع منخفض، ثم في المحاولة الثانية أنزلت عجلاتها على أرض المدرج لتقلع مرة أخرى، والآن ستعود لتحط في تشورلو، نبارك لوطننا وشعبنا بهذا الإنجاز.

يشار إلى أن الشركة التركية نفذت أول اختبار طيران لأول نموذج للطائرة المسيرة في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتواصل عملية تكامل النموذج الثالث من مشروع "بيرقدار أقنجي"، التي من المخطط تسليم الدفعة الأولى منه نهاية العام، في مركز الأبحاث والتطوير والإنتاج في شركة بايكار.

وعقب إتمام النموذج الثالث لعملية التكامل سيتم إرساله إلى مركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو لإجراء طلعات تجريبية.