ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية للتو ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة 

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يحق لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، إدعاء الفوز بالرئاسة، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية التي وعد باتخاذها في الولايات التي فاز بها بايدن بدأت للتو.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.