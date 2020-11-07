عقار إيراني مضاد لكورونا يقترب من التصنيع

حصل عقار "إم إيه بي 98" على الموافقة العلمية في انتظار الترخيص من وزارة الصحة للبدء في صناعته.

وحسب وكالة فارس الإيرانية فإن هذا العقار صنعه طبيب في "كرمانشاه" غرب إيران، وتم اختباره على المصابين بنجاح.

وقالت الوكالة إن اجتماعا عقد لاستعراض العقبات والمشاكل التنفيذية للحصول على ترخيص وإنتاج عقار" إم إيه بي 98" بحضور مبتكره الدكتور علي مصطفائي، ورئيس جامعة كرمانشاه الطبية، ومساعديه في شؤون العلاج والغذاء والدواء والبحوث والتكنولوجيا.

وصرح رئيس الجامعة بأن الأقسام المعنية في جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة النهائية لإنتاج الدواء، والمتابعة اللازمة للإسراع بهذه العملية.

وتابع: إذا حصل هذا الدواء على الموافقات النهائية من المؤسسات ذات الصلة، سيتم استخدامه بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع لعلاج مرضى كورونا.

من جانبه قال علي مصطفائي مبتكر العقار، إنه يجتاز المرحلة النهائية من الموافقة وحقق النجاح في المراحل الأولية والعينات المدروسة.

وأضاف: النقطة الإيجابية لهذا الدواء أنه عشبي المنشأ وليس له أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية لدى المرضى حتى الآن.

وتابع: إن استخدام هذا الدواء في المراحل المبكرة من المرض يقدم العلاج بنسبة 100%، ولكنه يستخدم أيضًا في المراحل المتقدمة.

وأكدت الوكالة أنه من المنتظر بعد الإنتاج الأولي لهذا الدواء، ستجري إدارة الغذاء والدواء خطوات البحث اللازمة عليه مرة أخرى.

وبعد تقديم التقرير النهائي من قبل لجنة التحكيم ونيل الموافقة العلمية عليه، تسعى جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية للحصول على التراخيص اللازمة للإنتاج الصناعي من المؤسسة الوطنية للغذاء والدواء.