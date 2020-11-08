قناة الأهلي لرمضان صبحي: شريف إكرامي ضيعك... فيديو

هاجمت قناة النادي الأهلي المصري رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قائلة: "إن إكرامي خلص عليه، لأن رمضان تأثر بعقلية وتفكير شريف إكرامي".

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد جاء هجوم القناة على اللاعب، بعد ظهور نادر شوقي وكيله السابق، مع الإعلامي أحمد شوبير، وكشفه لبعض الحقائق الخاصة برحيل لاعب الأحمر السابق.

وقال الإعلامي أمير هشام، من خلال برنامجه "التريند"، إن النادي الأهلي لم يقصر في ملف رمضان صبحي مثلما زعم البعض، مؤكدا: "إنت بتكذب يا رمضان، وأنت عارف إنك بتكذب".

وتابع: "ماتحاولش تضحك على جماهير الأهلي، وبشكر نادر شوقي، على إيضاحه الحقائق، وهذا يثبت أن الأهلي أنهى كل شيء مع هيدرسفيلد، ولم يكن في الحسابات نهائيًا أن يتواجد رمضان صبحي، مع فريق آخر في مصر غير النادي الأهلي، وهناك كواليس أخرى هأجلها لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف أمير هشام أن رغبة الأهلي الأساسية كانت شراء رمضان صبحي، وهذه معلومة مؤكدة، ولم يكن مطروحا نهائيا تجديد إعارة رمضان صبحي، موجها حديثه لرمضان: "إنت كنت عايز فلوس مش عايز احتراف، لك كل الاحترام لشخصك ولظروفك".

وكان نادر شوقي وكيل اللاعبين، أبدى استياءه من تصريحات رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بعد تصريحات اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "أعلنت انتهاء علاقتي برمضان صبحي، ولن أتكلم مجددا عنه، لكن ماحدث منه من تكذيب لي وتشكيك في شخصي، عارٍ تماما من الصحة".

وأضاف أن رمضان صبحي وافق على التجديد مع النادي الأهلي، في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وبعد ذلك أتم الأهلي، الاتفاق مع هدرسفيلد، لكنه فوجئ بموافقة اللاعب على عرض بيراميدز.

وتابع: "الأهلي كان شاري رمضان صبحي، وكان يرغب في بقائه ضمن صفوفه" مشيرا إلى أنه عرض اللاعب على أكثر من ناد أوروبي، ولم يكن هناك سوى ناد وحيد هو الذي أبدى اهتمامه باللاعب، وهو نادي باشاك شهير التركي.