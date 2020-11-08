منظمو اعتصام "ذكرى رابين" يرفضون إدراج متحدث باللغة العربية

وبحسب قناة i24 فإن المنظمين رفضوا طلب رئيس "القائمة المشتركة"، عضو الكنيست أيمن عودة، إدراج متحدث باللغة العربية في الاعتصام، في وقت عدل فيه رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، عن قراره بإلقاء خطاب في الاعتصام.

وألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد كلمة في الاعتصام، قال فيها، إن "رابين علّمنا أن القيادة تقوم على الثقة، والثقة في القيم، من لا يقبل القوانين، يعرض البلاد للخطر، وسيجدنا أمامه، هذا ما تعلمناه من رابين، أن نقف وراء الحقيقة دون خوف".

ثم قال لبيد عن معسكر اليمين الإسرائيلي الحاكم، "آنذاك، احتجوا على الحكومة، واليوم يجلسون في الحكومة"، وأضاف، "لم نواجههم بما فيه الكفاية قبل القتل، ولكننا نقف في وجههم اليوم، ونقول كفى".

وكان اعتصام لإحياء ذكرى رئيس الحكومة الأسبق اليساري إسحاق رابين، أقيم مساء السبت، في ميدان "رابين" في تل أبيب، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاغتياله، على يد طالب جامعي يميني.

وانطلقت مسيرة من ميدان "هبيما" وصلت إلى ميدان "رابين" للمشاركة بالاعتصام، الذي شارك فيه الآلاف.

وبدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت وحداد تخليدا لذكرى رابين. كما شارك في الاعتصام فنانون شاركوا رابين قبل دقائق من اغتياله، في أداء "أغنية للسلام"، في الميدان ذاته.