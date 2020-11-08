مستشار نتنياهو: المتزمتون دينيا والعرب سبب ارتفاع كورونا في إسرائيل

عزا آفي سمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ارتفاع الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى وجود من وصفهم بالـ"متزمتين دينيا" والعرب.

جاء ذلك في حديث تلفزيوني لـ"سمحون" ردا على سؤال عن أسباب ارتفاع نسب الإصابة في إسرائيل مقارنة بالدول الأخرى.

وبحسب i24 فقد قال سمحون الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي: "في البلدان الأخرى لا يوجد يهود متزمتين دينيا (حريديم) وعرب، الناس هناك أكثر انضباطا، والتزاما بتعليمات الوقاية من كورونا".

يذكر أن روني غامزو المسؤول المُكلّف بمكافحة كورونا، كان قد تحدث في تقارير عدة عن عدم التزام العرب والحريديم في إسرائيل، بتعليمات الوقاية من كورونا.

ذكرت تقارير إسرائيلية الخميس الماضي أن نصف إصابات كورونا في إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة كانت ضمن المجتمع العربي.

وكانت إسرائيل قد سجلت إصابات جديدة بلغت 754 إصابة من بينها 358 إصابة ضمن المجتمع العربي.

من جهتها اتهمت القيادة العربية والحريدية في إسرائيل، تلك التصريحات بـ "العنصرية"، لافتة إلى أن هذا هو ثاني تصريح مثير للجدل، يدلي به "سمحون"، خلال حديث تلفزيوني في أزمة كورونا.

وكان سمحون قد قال في الأول في مايو / أيار الماضي، أثناء مناظرة جمعته مع عاطل عن العمل، "أنا لستُ واثقا من أنك جائع للخبز"، ما اعتُبر وكأنه "استهانة وتنكر لمعاناة العاطلين عن العمل"، جراء الإغلاق المفروض من قبل الحكومة، لمكافحة تفشي كورونا.

وعن الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الإغلاق الثاني، قال "سمحون" إن "مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، سعوا للحصول على تعويضات مالية من الدولة وحصلوا عليها". وأضاف أنه "لا شك في أن الناس يعانون بشكل كبير، ولكن من المستحيل التهاون مع الفيروس".

وقال "لقد حاولوا في كل مكان في العالم، التهرب من الإغلاق، لكن تفشي المرض كان شديدا للغاية".

يذكر أنه ووفقا للمعطيات في إسرائيل يوجد 9406 إصابات نشطة، 305553 شخصا تعافوا من الإصابة، وعدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات بلغ 576 شخصا من بينهم 353 حالتهم توصف بأنها حرجة، منهم 154 مصابا يستعينون بأجهزة تنفس، و89 مريضا حالتهم توصف بأنها متوسطة، وإجمالي الوفيات بلغ 2597 حالة وفاة.