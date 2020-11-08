في الدقيقة 95... "لاتسيو" يجهض آمال "يوفنتوس" في منافسة "ميلان" على الصدارة

فقد تعادل "لاتسيو" في الدقيقة 95 بهدف لاعبه البديل "كايسيدو ولاتزاري" والذي تلقى تمريرة جميلة من خواكين كوريا الذي اختراق بشكل انسيابي رائع على الجانب الأيسر ليودعها كايسيدو الشباك، بعدما كان الـ"يوفنتوس" متقدما طوال المباراة بهدف رونالدو.

هدف "لاتسيو" جاء بعد مباراة سيطر فيها "يوفنتوس" دفاعا وهجوما بحسب موقع "ميركاتو" الرياضي.

وقد شهدت الدقيقة 71 ركلة جزاء غير محتسبة ضد يوفنتوس بعد لمسة يد من رابيو ولمسة يد من زميله المجاور له في الحائط البشري بعد تسديدة للاعب لاتسيو سافيتش من ركلة حرة مباشرة، مما جعل سيموني إنزاجي يسأل أين الفار؟

وكان "لاتسيو" قد سجل الفوز رقم 1000 في تاريخه بعد فوزه على تورينو (4-3) في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بعد 91 عامًا و26 يومًا بالضبط من فوزه الأول على بولونيا في عام 1929.

وشهدت آخر خمس مباريات تنافسية لفريق “لاتسيو” تسجيل الفريقين للأهداف، وفاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين، وتمكن من افتتاح التسجيل في أربع مباريات.

في المقابل كان فوز يوفنتوس (4-1) على فريق فرينكفاروزي المجري في منتصف الأسبوع هو أول انتصار يسجل فيه +4 أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2016، وثاني مباراة تنافسية على التوالي تنتهي بنتيجة (4-1) بعد فوزهم على سبيزيا خارج أرضهم في الجولة الماضية كما انه كان أول فوز للبيانكونيري خارج قواعده هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، وسجل 14 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف كأقوى دفاع في المسابقة مناصفة مع ميلان.

وقد لعب "لاتسيو" المباراة بتشكيلة ضمت: بيبي رينا – رادو – أكيربي – لويز فليبي – كاتالدي – ميلينكوفيتش سافيتش – محمد فارس – ماروسيك – لويس ألبيرتو – خواكين كوريا – فادات موريتشي.

بينما لعب اليوفنتوس بتشكيلة ضمت: تشيزني – دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ديميرال – كوادرادو – كولوسيفسكي – بينتانكور – رابيو – فرابوتا – آلفارو موراتا – كريستيانو رونالدو.

وادار اللقاء الحكم “دافيدي ماسا" وهو الحكم الذي أدار مباراة واحدة لفريق يوفنتوس هذا العام كانت في الجولة 23 من السيري آ يوم 8 فبراير 2020، انتهت بفوز هيلاس فيرونا ½.