تسجيل
08:15 GMT09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    من أجل عقوبات إيران... قناة إسرائيلية: بومبيو يزور إسرائيل والخليج الأسبوع المقبل

    © REUTERS / POOL
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/10/1045031017_0:0:3148:1770_1200x675_80_0_0_34af0e279e67d87a036fc87a80804cd5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202011091047120499-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/

    قالت قناة i24 إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل ودولا خليجية الأسبوع المقبل.

    وأكدت القناة الإسرائيلية أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والنقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الامريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.

    © REUTERS / ANDREW KELLY
    عقوبات أمريكية جديدة ضد قطاع النفط في إيران تستهدف شخصيات وكيانات

    وقالت القناة إن وزير الخارجية الأمريكي سيزور كذلك عددا من دول الخليج، محددة الإمارات والسعودية، لمناقشة الأمر نفسه، بسبب ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس ترامب.

    وبحسب القناة، فإن مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع العشرة الأخيرة المتبقية لـ"ترامب" في البيت الأبيض.

    وفي السياق نفسه وصل، أمس، إلى إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني إيليوت برامس، من أجل الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل والمنطقة.

    يذكر أن مسؤولين خليجيين أبدوا تخوفهم من عودة رجال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2009–2017) إلى البيت الأبيض مع فوز جو بايدن، مؤكدين أن عودة بايدن إلى السياسة التصالحية تجاه إيران والإخوان المسلمين ستقرب دول الخليج من إسرائيل، وتقوي اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات والبحرين أخيرا.

    انظر أيضا:

    بومبيو: العقوبات الأممية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى
    بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران
    بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران
    بومبيو: العقوبات على إيران سيعاد فرضها ليل 20 سبتمبر
    الكلمات الدلالية:
    العقوبات, جو بايدن, ترامب, الخليج, إيران, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ46
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك