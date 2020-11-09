من أجل عقوبات إيران... قناة إسرائيلية: بومبيو يزور إسرائيل والخليج الأسبوع المقبل

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والنقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الامريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.

وقالت القناة إن وزير الخارجية الأمريكي سيزور كذلك عددا من دول الخليج، محددة الإمارات والسعودية، لمناقشة الأمر نفسه، بسبب ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس ترامب.

وبحسب القناة، فإن مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع العشرة الأخيرة المتبقية لـ"ترامب" في البيت الأبيض.

وفي السياق نفسه وصل، أمس، إلى إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني إيليوت برامس، من أجل الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل والمنطقة.

يذكر أن مسؤولين خليجيين أبدوا تخوفهم من عودة رجال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2009–2017) إلى البيت الأبيض مع فوز جو بايدن، مؤكدين أن عودة بايدن إلى السياسة التصالحية تجاه إيران والإخوان المسلمين ستقرب دول الخليج من إسرائيل، وتقوي اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات والبحرين أخيرا.