وسط جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية... الأردنيون ينتخبون برلمانا جديدا

يصوت الأردنيون، اليوم الثلاثاء، لانتخاب برلمان جديد، بينما تكافح المملكة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وانطلقت، صباح اليوم، الانتخابات البرلمانية في الأردن، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان التاسع عشر. وتستمر عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، يتبعها ساعتان حتى التاسعة مساء للأشخاص في المناطق المعزولة، وفق صحيفة "الرأي" الأردنية.

"ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر 4.647.835 مليون ناخب وناخبة".

وبحسب موقع "خبرني" الإلكتروني، فقد نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين، حيث بلغ عدد القوائم النهائية 294 قائمة، وعدد المرشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 من الذكور، و360 من الإناث، فيما بلغ عدد المنسحبين من الانتخابات النيابية 34 مرشحا.

وأوضحت الهيئة بحسب الموقع، تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز، والبالغ عددها 1824 في 23 دائرة انتخابية، إضافة إلى عدد صناديق الاقتراع والفرز، البالغ 8024 صندوقاً لانتخابات مجلس النواب في كل مركز.

٣٣ ألف مقترع في عموم مراكز الاقتراع ..حتى اللحظة #صحيفة_الرأي #الأردنhttps://t.co/PrA2bvpg6v — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) November 10, 2020

وعن آلية الانتخاب، أشارت إلى أن المقترع/ الناخب يدخل إلى مركز الاقتراع ويغادر دون لمس أي شخص، أو أي أداة موجودة في غرفة الاقتراع والفرز، وسيقدم الهوية الشخصية (إثبات الشخصية) لفحصها عبر القارئ الإلكتروني من دون لمسها من أي موظف، ثم يأخذ كتيب الاقتراع، ويذهب إلى المعزل ومعه قلم خاص من الهيئة، يستخدم مرة واحدة فقط ويختار اسم قائمة واحدة يختار منها المرشح/ المرشحين الذين انتخبهم ويضع الكتيب في صندوق الاقتراع، وبعد ذلك ينزع قفازات اليد، ويسقط ورقة الاقتراع في الصندوق، ثم يقطر الحبر تقطيرا على الإصبع.

وأكدت الهيئة المستقلة أن المصابين بفيروس كورونا المستجد لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية، حيث إن التعليمات صدرت للسماح بالتصويت للأشخاص في المناطق المعزولة فقط وليس المصابين، موضحة أنه لا يوجد في الفترة الحالية مناطق معزولة.

مع الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين للادلاء باصواتهم، رجال الامن ينظمون استقبال المواطنين ويعملون على تسهيل دخولهم.#صحيفة_الرأي #الأردن #الاردن_ينتخب pic.twitter.com/qPOrva5OGl — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) November 10, 2020

ويبدي البعض غضبه من المضي قدما في إجراء الانتخابات نفسها، بالنظر إلى أن المملكة فرضت عمليات إغلاق متكررة في عطلة نهاية الأسبوع، ومددت حظر التجول الليلي، وأغلقت المدارس وبعض الأنشطة التجارية.

وتسببت هذه القيود المتفرقة في زيادة الضغط على الاقتصادي المتعثر، الذي يعتمد إلى حد كبير على المساعدات.

وسيبدأ إغلاق لمدة أربعة أيام ليل الثلاثاء، حيث لن يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجمعات الكبيرة والاحتفالات من قبل المرشحين الفائزين.

وسجل الأردن نحو 110 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 1295 شخصا بالفيروس، 98 في المئة منهم أثناء الشهرين الماضيين.