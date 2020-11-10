ماكدونالدز تضيف منتجات نباتية إلى قائمة خياراتها

أعلنت شركة ماكدونالدز أنها تقوم بإجراء تغييرات على قائمة الطعام الخاصة بها مع استمرار جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة "وول استريت جورنال" فإن تغييرات ماكدونالدز ستتضمن التركيز على الطلبات الخارجية ومنتجات "ماك بلانت" النباتية الجديدة.

وقالت الشركة إنها ستختبر قائمة من المنتجات النباتية الجديدة في بعض الأسواق العام المقبل.

وكانت الشركة قد أدارت برنامجا تجريبيا في وقت سابق من هذا العام في كندا لبيع الفطائر، التي تصنعها شركة بيوند ميت، وهي الشركة الرائدة في السوق لبيع المنتجات النباتية الجديدة التي تشبه اللحوم.

وفي سياق متصل قالت شركة "بيوند ميت" إنها طورت فطيرة لخط إنتاج ماك بلانت، الذي يمكن أن يشمل البرغر والدجاج وأطعمة الإفطار، فيما رفضت ماكدونالدز الكشف عن العناصر الجديدة أو المكونات التي ستزودها بها شركات الأطعمة.

وانخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 1.5٪ أمس الإثنين إلى 213 دولارا، بينما انخفضت أسهم "بيوند ميت" بنسبة 4.1% إلى 150.50 دولارا.

وبعد إغلاق الأسواق أعلنت "بيوند ميت" عن خسارة فصلية قدرها 19.3 مليون دولار بسبب انخفاض مبيعات الأطعمة الناجم عن الوباء، وانخفضت أسهمها بنسبة 26٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.