بعد عرض "ماوراء الطبيعة".. رزان جمال للجمهور: غمرتوني بالدعم شكرا لكم

شكرت الفنانة رزان جمال بطلة مسلسل "ماوراء الطبيعة" الذي يعرض على نتفلكس، جمهورها عبر تعليق لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكانت رزان، قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم الذي غمرتموني به".

وسألت رزان جمهورها "ما هي حلقتكم المفضلة؟، فجاءتها التعليقات مابين ثناء عليها، مثل: "انتي شاطره و تستاهلي"، ومابين عناوين للحلقات التي أعجب بها أصحاب التعليقات مثل: "حلقه النداهه فظيعه"، "الجاثوم".

يذكر أن المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويقدم رحلة الشك الخاصة بـ "رفعت إسماعيل" بطل المسلسل، من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة".

ومع أن كل حلقة تمثل وحدة مستقلة بذاتها، إلا أن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، الذي يعتبر المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وقد تمت ترجمة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ويعد المسلسل أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، وهو بطولة أحمد أمين ورزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.