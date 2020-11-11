الولايات المتحدة تطلق سراح المواطنة الروسية بوغدانا أوسيبوفا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، إطلاق سراح المواطنة الروسية بوغدانا أوسيبوفا، المدانة في الولايات المتحدة بتهمة اختطاف طفلها.

كانت لمحكمة الأمريكية قضت بالسجن على المواطنة الروسية، بوغدانا أوسيبوفا، سبع سنوات بتهمة نقل أطفالها إلى روسيا، إحداهن كانت حاملا بها أثناء مغادرتها الولايات المتحدة.

وخلال المحاكمة رفضت المحكمة الأمريكية قبول تصريحات المواطنة الروسية بوغدانا أوسيبوفا المتعلقة بالعنف، الذي تعرضت له من قبل زوجها السابق، والذي تركته في عام 2014، وبدلا من ذلك، اتهمتها المحكمة بالتلاعب بالعدالة وعرقلتها.

يتبع...