بومبيو يحذر: أي تعامل مع إيران سيكون تحت طائلة العقوبات

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له على "توتير"، من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك.

وقال بومبيو في تغريدته على "تويتر"، إن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، كما شدد بومبيو على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.

Today, the United States is sanctioning members of an illicit Iranian procurement network. We remain firmly committed to countering any activity that threatens our national security. Our message is clear: If you do business with Iranian proliferators, you risk U.S. sanctions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 10, 2020

"أترقب زيارتي لأوروبا والشرق الأوسط لعقد لقاءات مع نظرائي حول عدة أمور مهمة، ومن ضمنها مواجهة سلوك إيران الخبيث، والفرص التي توفرها اتفاقيات أبراهام ، وتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم".

وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو:

وتغريدات وزير الخارجية الأمريكي جاءت بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على 6 شركات و4 أشخاص، بتهمة تسهيل شراء شركة عسكرية إيرانية بضائع حساسة بما في ذلك بضائع إلكترونية تستخدم في شركة الاتصالات الإيرانية، وهي شركة عسكرية إيرانية مدرجة في القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

Looking forward to my upcoming travel to Europe and the Middle East to meet with counterparts on a range of important issues, including countering Iran’s malign behavior, the opportunities presented by the Abraham Accords, and advancing religious freedom around the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 11, 2020

وجمدت الخزانة الأمريكية الأصول الأمريكية للمدرجين في القائمة السوداء بشكل يمنع الأمريكيين من التعامل معهم، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية.

ومن بين الشركات التي أدرجت تحت العقوبات، شركة "هدى" التجارية الإيرانية وشركة "آرتین تابان" الصناعية ومقرها إيران، بالإضافة إلى شركة "ناز" ومقرها الصين وشركة "سولتيك" ومقرها بروناي.