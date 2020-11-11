"أخبار فارغة"... أردوغان ينفي إجراء "تغييرات جذرية" ويكشف سبب استقالة وزير الخزانة

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن وجود تغييرات جذرية في الحكومة التركية، وكشف الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استقالة وزير الخزانة والمالية التركي من منصبه.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، وجه الرئيس التركي في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، الشكر لوزير الخزانة والمالية التركي السابق، براءت ألبيرق، على خدماته المقدمة في فترة توليه المنصب.

وقال أردوغان: "أشكر السيد براءت ألبيراق على خدماته خلال فترة توليه منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ووزير الخزانة والمالية"، وأضاف: "الوزير ألبيراق طلب إعفاءه من مهامه لأسباب صحية وقبلنا طلبه، وقمنا بتعيين السيد لطفي ألوان وزيرا للخزانة والمالية".

ونفى الرئيس التركي الأخبار المتداولة عن إجراء تغييرات حكومية جذرية في البلاد، وقال: "ما يتم تداوله مؤخرا حول إجراء تغييرات في الحكومة أو هيكلية الوزارات، ما هي إلا أخبار فارغة تمامًا".

تأتي استقالة وزير الخزانة والمالية التركي في ظروف تشهد فيها البلاد هبوطا حادا في قيمة الليرة التركية، أقال على خلفيتها أردوغان محافظ البنك المركزي، مراد أويسال.