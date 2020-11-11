بوريل يؤكد عزمه العمل مع بايدن لمواجهة وباء فيروس كورونا

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، على عزمه العمل مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بشأن مواجهة تفشي وباء كوفيد-19، ومناقشة العلاقات مع طهران وهونغ كونغ، معربا عن أمله في انتقال سلس للسلطة في واشنطن.

أمستردام - سبوتنيك. وأفاد بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "نحن ننظر إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية كأولوية. ليس سرا أن علاقتنا في السنوات الأربع الماضية أصبحت معقدة قليلا، لذلك أتطلع إلى حوار صريح، وأرحب بأن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، يتطلع إلى العمل مع حلفائه ونحن شركاء لهم".

وأضاف "يجب أن نعمل معا، في مجالات مختلفة وكذلك على صعيد التحديات التي تواجهنا، مثل، التعاون لمواجهة وباء فيروس كورونا، وتعزيز استعدادنا للتصدي للأزمات الصحية، وأن نناقش مسألتي الصين وإيران، وكذلك حلف الناتو".

ونوه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، خلال كلمته، "في هذا الوقت الحاسم من المهم أن نعزز علاقتنا الاستراتيجية، ويجب أن نحرص على انخراط سريع مع الإدارة الأميركية الجديدة".

موضحا "ولكن علينا أن ننتظر حتى تكون الأمور رسمية حتى 20 كانون الثاني /يناير، لأنها عملية انتقال طويلة، وأتمنى أن لا يكون هناك معوقات خلال انتقال السلطة في واشنطن".