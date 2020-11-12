إعلام إسرائيلي: دولتان عربيتان تساعدان إسرائيل لتصنيف "حزب الله" كـمنظمة إرهابية

قال يهوشع زرقا مدير عام التعاون الاستراتيجي لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية إن دولتين عربيتين ستساعدان إسرائيل لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، فإن تعاونا وشيكا بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، للعمل المشترك ضد منظمة "حزب الله" اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات والبحرين، حتى تقوم دول العالم بتعريف "حزب الله" بأنه "منظمة إرهابية"، والعمل ضده.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير عام التعاون الاستراتيجي لدى وزارة الخارجية، يهوشع زرقا: "سيكون التعاون بين إسرائيل ودول الخليج ضد حزب الله، في عواصم العالم، والمؤسسات الدولية، وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت 14 دولة عن حزب الله منظمة إرهابية".

وقال زرقا: "إن المساس بحزب الله يعني المساس بإيران، ولن نسمح للمنظمة بجمع الأموال من دول العالم".

وأشار إلى أن إسرائيل ستركز نشاطاتها القادمة ضد "حزب الله"، في دول الاتحاد الأوروبي، وداخل الأمم المتحدة، مؤكدا أن "الهدف هو أن تحدد الأمم المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية".

يذكر أن آخر الدول التي صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية كانت إستونيا وغواتيمالا في آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدر وقتها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بيانا رحب فيه بموقف الدولتين، مؤكدا أن "قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير"، معتبرا أن تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم.