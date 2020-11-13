وزارة الصحة الإسرائيلية: نوقع اليوم مع فايزر لشراء 8 مليون لقاح

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين، إن بلاده ستوقع اليوم الجمعة، مع شركة "فايزر" لاقتناء 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا تكفي 4 ملايين مواطن.

وبحسب i24، فقد أكدت الوزارة في بيان لها أن اللقاح لن يتاح إلا بعد إصدار التراخيص الملائمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووزارة الصحة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تعتزم التقدم للحصول على التراخيص نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف البيان أن إسرائيل ستتسلم اللقاحات خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تصل كامل الكمية خلال العام 2021 المقبل.

ولفت إلى وتيرة التعاون بين وزارة الصحة وشركة "فايزر" تسارعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، حيث جرت المفاوضات بروح طيبة، وأدت إلى إنجاز مهم للغاية، حيث باتت إسرائيل من أوائل الدول في العالم التي ستحصل على لقاح كورونا، حسب تعبير البيان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الخميس، أن إسرائيل ستتلقى لقاحات ضد كورونا من شركة "فايزر" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء المصغر لشؤون كورونا "كابينت كورونا": "تحدثت مرة أخرى الليلة الماضية مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، وسنحصل على هذه اللقاحات مثل الدول الرائدة في العالم في يناير، وستزداد الكمية شهرا بعد شهر".

وأضاف: "نحن نعمل وأنا أعمل على جلب لقاحات من مصادر أخرى أيضا، ولكن يجب أن يكون مفهوماً أن الأمر سيستغرق وقتًا في جميع أنحاء العالم وعلينا التقيد بالتعليمات".

وعن حالة الإغلاق والمطالبات الكثيرة لتخفيفها، أشار نتنياهو إلى وجوب أن يتم الخروج من قيود الإغلاق بشكل تدريجي ومسؤول، قائلا: "أريد تطوير الاقتصاد والتجارة، لكن يجب أن نفعل ذلك بمسؤولية، لأنه لو لم نتصرف بهذا الشكل سنعود إلى الوراء".

وتابع: "وضعنا اليوم جيد جدا، ودول كثيرة تريد أن تكون في مكاننا بما يخص اللقاحات والعمل الجاري؛ لأن نسبة الإصابات عندنا أقل من نسبتها في أوروبا وعلينا أن نحافظ على ذلك".