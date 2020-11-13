التعليم العالي المصرية: امتحانات الميديترم في الجامعات باقية رغم كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، أن امتحانات الميديترم الخاصة في الجامعات باقية رغم وجود حديث عن موجة ثانية من كورونا.

وكانت أنباء قد تم تداولها بمواقع التواصل عن إلغاء امتحانات الميدتيرم في الجامعات المصرية تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته بموقع "فيسبوك" فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقاً للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقاً.

وأشارت إلى استعداد كافة الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد البيان على وجود لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.