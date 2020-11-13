روحاني: كل المؤشرات تدل على أن عهد الضغوط القصوى في طريقه للزوال

قال رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني إن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال.

وأكد روحاني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن كل المؤشرات تدل على ذلك، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده التي بذلها بمقاومته.

وكان الرئيس الإيراني قد صرح بذلك خلال مراسم افتتاحه عددا من المشروعات التربوية والتعليمية والصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن كل المؤشرات الآتية من أمريكا وأوروبا وسائر نقاط العالم تدل على أن العالم أدرك أن الضغوط القصوى عديمة الجدوى، وأنها الآن في طريقها إلى الزوال، مضيفا أن الشعب الإيراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده المبذولة بمقاومته.

يذكر أن الرئيس الإيراني قد صرح، سابقا، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية.

وأضاف أن بلاده تنفذ التزاماتها الدولية ما دامت جميع الأطراف ستلتزم و"تنتهج التعامل البناء مع العالم استراتيجية لها".

وشدد في تصريحات أخرى أدلى بها، الأربعاء الماضي، على ضرورة الاستفادة من أي ظروف مناسبة قد تتاح لإلغاء الحظر المطبق على بلاده.

وتطرق خلال اجتماعه بالحكومة الإيرانية، إلى نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا الاستفادة من أي ظروف مناسبة لإلغاء الحظر على البلاد، وأنه ليس من حق أحد إهدار هذه الفرصة.

وقال: "إننا نشعر بأن الأجواء لعلاقات أوثق وتعامل أفضل مع جميع الدول الصديقة قد أصبحت الآن جاهزة أكثر مما مضى".

وأضاف أن إشكالية حكومة هذا النظام (فترة رئاسة ترامب) التي تمضي أشهرها الأخيرة هي أنها لم تكن كثيرة الاطلاع على السياسة الدولية، وكانت منفذة تقريبا لمواقف المتطرفين في الداخل الأمريكي والكيان الصهيوني.