بسبب الاتفاق النووي... تلاسن سعودي إيراني في الأمم المتحدة

البداية كانت من اعتراض السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على إدراج موضوع الاتفاق النووي في بيان المجموعة، مؤكدا أن هذا الموضوع أقحم منذ عدة أعوام بلا حق في بيان وزراء خارجية المجموعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، تصريحات المعلمي رد عليها حاجي لاري مندوب إيران بالامم المتحدة قائلا: انني استغرب من كلام السفير السعودي الذي ادعى أن الفقرة المتعلقة بالاتفاق النووي اُقحِمت في بيان وزراء خارجية المجموعة بضغط من إيران.

وأشار إلى أن السفير السعودي كان حاضرا في الاجتماع ولم يبد أي اعتراض في البداية على هذا الأمر، مضيفا أن الادعاء باقحام هذه الفقرة في نص البيان هو أشبه ما يكون بمزحة.

وقال مخاطبا السفير السعودي: هل تعتقد بأن نحو 140 وزير خارجية اخطأوا بإدراج الموضوع في بيانهم؟

جدير بالذكر أن مجموعة الـ77 هي تحالف مجموعة من الدول النامية، هدفه ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة.

وكانت نواة تأسيس المجموعة في الأصل تتكون من 77 عضوًا مؤسساً ولكن المجموعة توسعت لتضم حالياً قرابة 130 دولة.