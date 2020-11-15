ترامب: إعادة فرز الأصوات خدعة

كتب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في حسابه الشخصي على "تويتر" إن إعادة فرز كاملة للأصوات الانتخابية في جورجيا مجرد خدعة.

وجاءت هذه التغريدة بعد أن أعلن مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، أن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر":

"القيام بعمل رائع في جورجيا، إعادة فرز الأصوات هي خدعة، ولا تعني شيئا. يجب أن تكشف التوقيعات الاحتيالية المحظورة، بموجب مرسوم، والموافقة عليها يعتبر غباء وغير دستوري".

Doing a great job in Georgia. Their recount is a scam, means nothing. Must see fraudulent signatures which is prohibited by stupidly signed & unconstitutional consent decree. @BrianKempGA https://t.co/UtEp3FN22S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وتزعم الدعوى أن مراقبا جمهوريا شاهد أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.