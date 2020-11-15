إيران ترسل قمرا صناعيا للاتصالات مداره 7 آلاف كيلومتر

قال علي جعفر صالحي نائب مدير التصميم وضمان المهمة في معهد أبحاث الفضاء الإيراني إنه سيتم إرسال قمر صناعي بوزن 100 كجم الى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كيلومتر.

وبحسب وكالة فارس، أوضح صالحي أن الأقمار الصناعية التي سيتم وضعها في مدار الأرض للمسار الجغرافي يتم وضعها أولاً بواسطة المشغل في مدار وسيط.

وقال: باستخدام تقنيات الدفع الأصلية، نريد إرسال قمر صناعي للاتصالات بوزن 100 كجم من مدار وسيط ​​على ارتفاع 400 كيلومتر إلى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كيلومتر.

وأضاف: يتم أولاً نقل أقمار الاتصالات التي يتم نشرها في دائرة التشغيل الجغرافي بواسطة المشغل إلى مدار وسيط، يسمى ساحة الانتظار، وبعد تثبيت كتلة النقل يتم إرسالها إلى مدارات أعلى.

وتابع: وفقًا لخارطة طريق المنتج، تم تصور العديد من الخطوات الوسيطة من أجل التمكن من إرسال شحنة القمر الصناعي 100 كجم من مدار 400 كم إلى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كم وما فوق باستخدام أنظمة الدفع المحلية وكتل الإرسال المداري.

ولفت نائب مدير التصميم وضمان المهمة في معهد أبحاث الفضاء الإيراني إلى أنه بناءً على خارطة طريق المنتج، من المتوقع استخدام قدرة الإرسال المداري في عمليات الإطلاق المستقبلية.

وأشار إلى أنه في الخطوات الوسيطة التالية، سيتم رفع مدار الذروة هذا، والذي يُتوقع الآن عند 7 آلاف كم، إلى ما يزيد عن 10 آلاف كم وفي النهاية إلى 36 ألف كم.