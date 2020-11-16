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    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020

    "الكابينيت" الإسرائيلي لشؤون"كورونا" يرفض الإغلاق الليلي

    © REUTERS / POOL
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    رفض اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "الكابينيت"، مساء الأحد، اتخاذ قرار الإغلاق الليلي.

    وبحسب i24 فقد انفض الاجتماع دون اتخاذ قرار الإغلاق، لكنه أقر أن يقوم كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس بإجراء مشاورات غدا، حول مشروع القرار الذي سيتم عرضه على الكابينيت للتصويت عليه.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، إسرائيل 13 سبتمبر 2020
    © AP Photo / Alex Kolomiensky
    لا تجعلونا نخرق الحظر... متاجر في إسرائيل تتحدى الحكومة وتمهلها للغد

    وكان موقف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع هو التحفظ على قرار الإغلاق الليلي في كل أنحاء البلاد، مؤكدا أن: "استمرار الحديث عن الموضوع يعتبر مضيعة للوقت، وأن الفكرة ليست عملية ولا يمكن تطبيقها" مقترحا "توسيع قائمة البلدات الحمراء، وإغلاق ليلي في البلدات المصنفة برتقالية، وإغلاق المصالح التجارية ابتداء من الساعة 19:00".

    ومن جانبه أوصى المسؤول الحكومي الجديد عن مكافحة انتشار كورونا "نحمان إش" بفرض الإغلاق الليلي على 10 بلدات برتقالية، واغلاق كلي في 6 بلدات، مؤكدا أن "الاعراس الليلية هي مصدر عدوى، ويجب دراسه زيادة الغرامات وإعطاء حوافز مالية للبلديات من أجل زيادة عدد الفحوصات".

    وأعرب نائب القائد العام لجهاز الشرطة "موطي كوهين" عن تحفظه على قرار الإغلاق الليلي العام، قائلا: "إن فرض إغلاق ليلي على جميع أنحاء البلاد يحتاج الى الآلاف من عناصر الشرطة، بالإضافة الى دعم من الجيش".

    وقبل النقاش قال وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس "رغم أننا نمر بفترة صعبة، لكن يجب علينا التقدم بفتح مدروس للمصالح التجارية، واستئناف عمل جهاز التعليم: مشيرا إلى إن "الحل هو التعامل حسب المناطق، ففي المناطق الحمراء تفرض قيود، وفي المناطق الخضراء يمكننا فتح مصالح أكثر وأكثر".

    يذكر أن إسرائيل تعد أول دولة في العالم قامت بفرض حجر صحي تام للمرة الثانية في الثلث الأخير من شهر سبتمبر / أيلول الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 والحيلولة دون ظهور موجة إصابات ثانية.

    وقد اتخذت هذا الإجراء الصحي، بعد تسجيلها 5238 حالة جديدة، ليصل عدد المرضى إلى 176933 وقتها.

    وكانت حركات وتجمعات تجارية قد هددت الحكومة قبل ذلك بأنه إذا لم يُسمح بفتح المتاجر فإنها ستتحدى قواعد الإغلاق.

    وقالت في بيان أصدرته وقتها: "لا تجعلونا نخرق القواعد عن عمد، لقد أمهلنا الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم استجابة مناسبة"، مشددة على أنها "ستجبر الحكومة على الاستقالة إذا لم يتم إعطاء إجابة".

    وفي السياق نفسه نقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، أن سلسلة مراكز التسوق الإسرائيلية "بيغ"، أعلنت عن خطط لفتح متاجرها رغم الحظر الحكومي، بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

    وقال الرئيس التنفيذي لشركة (بيغ): "في الإغلاق الأول، حملنا العبء على أكتافنا، بمفردنا" وتابع "لم يكن هناك تقاسم في هذا العبء مثلما لم نتلق أي "شيكل" من الحكومة".

    انظر أيضا:

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