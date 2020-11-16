لا تقدر على مقارعة "إس- 400"... خبير يفصح عن إمكانيات أحدث مدمرة بريطانية

اعتبر خبير عسكري أن الأحاديث حول إمكانية تعطيل وسائط الدفاع الجوي الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم لا تعدو كونها كلاما فارغا.

وأفادت معلومات نشرتها وسائل إعلام بأن بريطانيا تنوي إرسال مدمرات من طراز "دارلينغ" إلى البحر الأسود بموافقة أوكرانيا. وتحمل هذه السفن أجهزة قادرة على إبطال مفعول وسائط الدفاع الجوي الروسية في شبه جزير القرم ، حسب خبراء بريطانيين. واستنتج خبراء أوكرانيون من ذلك أن مدمرات بريطانية ستُستخدم في هذا الغرض حين تدخل البحر الأسود.

وقال الخبير العسكري الروسي الجنرال يوري فلاديميروف تعقيبا على هذه المعلومات: "أريد أن أقول بكل ثقة إن ما من جيش من جيوش العالم يستطيع تنفيذ سيناريو كهذا اليوم".

وأوضح الخبير أنه ليس بإمكان أي مدمرة من مدمرات "دارلينغ"، التي نزلت إلى الماء في فترة ما بين عامي 2003 و2007، "إسكات" منظومات صواريخ "إس-400" و"بال" و"باستيون"الموجودة في شبه جزيرة القرم.

وخصصت مدمرات "دارلينغ" لحماية مجموعات السفن أو مناطق محددة من الهجوم الجوي. وتستطيع صواريخها تدمير أهداف جوية يمكن أن تبعد 120 كيلومترا عنها.

ويمكن أن تبلي مدمرة "دارلينغ" بلاء حسنا حين تُستخدم كوسيطة للدفاع الجوي، ولكنها لا تقدر على مواجهة ما تملكه القوات المسلحة الروسية من أنظمة أسلحة متطورة وفقا لما قاله الخبير.