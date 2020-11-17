بسبب النني... أزمة تواجه الأهلي في "كأس مصر"

فبحسب وسائل إعلامية أصبح الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف بالإضافة إلى حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة مهددين بالغياب عن مباراة كأس مصر القادمة مع نادي أبو قير للأسمدة.

المباراة المقرر إقامتها السبت القادم ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، أصبحت تمثل كابوسا لدى النادي الأهلي لاحتمال غياب أربعة من نجوم الفريق.

فوفقا لما تم الإعلان عنه بخصوص "النني" سيتوجب على الرباعي الدولي في تدريبات الأهلي عدم المشاركة في تدريبات فريقهم قبل معرفة نتيجة المسحة الطبية التي سيخضون لها عقب العودة من رحلة توجو، خاصةً أن البعثة ستعود في السادسة صباح غداً الأربعاء عقب مواجهة منتخب توجو.

وكانت إصابة النني وصلاح من قبله قد أثارت ردود فعل كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" داخل الأوساط الرياضية المصرية والانجليية، بحسبان اللاعبين موجودين في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كرونا والان النني كرونا والاعلامي الزمالكاوي احمد الخضري بيلمح ان محمد هاني كرونا مش أصابه.. كدا احتمال الاهلي والزمالك يلعبوا النهائي بي الصف الثاني من قائمه اللاعبين — Abdalazeem (@zeemgamal) November 16, 2020

فمن جانبه قال أحد المغردين إن محمد صلاح قد أصيب بـ "كورونا" والآن النني أصيب، والاعلامي الزمالكاوي احمد الخضري بيلمح ان محمد هاني أصيب أيضا، "كدا احتمال الاهلي والزمالك يلعبوا النهائي بالصف الثاني من قائمه اللاعبين"

إصابة النني بفيروس كورونا

اقترح لعب النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك بعد ٣ ايام لإن باللي بيحصل ده على يوم ٢٧ نوفمبر لا قدر الله هيلعبوا بالناشئين — alaa okail (@alaaokk) November 16, 2020

وقال آخر معلقا: "اقترح لعب النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك بعد ٣ ايام لأن باللي بيحصل ده على يوم ٢٧ نوفمبر لا قدر الله هيلعبوا بالناشئين"

Mohamed Elneny tests positive for COVID while on international duty with Egypt.



Add to that Aubameyang's airport ordeal and I imagine Mikel Arteta is enjoying this international break as much as Mourinho... #AFC — Mark Mann-Bryans (@MarkyMBryans) November 16, 2020

وعلى المستوى الإنجليزي قال أحد المغردين إن إصابة النني لا يجب أن تكون عذرا لـ"أرسنال"، مشيرا إلى مباراته الهامة قريبا

Mohammed Elneny has tested positive for COVID 19. That's our season done. Goodbye premier league title, it was fun while it lasted. Get well soon habibi. — WelBeast (@WelBeast) November 16, 2020

وقال آخر: "محمد النني إيجابي بفيروس كورونا، الموسم انتهى، وداعًا للقب الدوري الإنجليزي، لقد كان من الممتع التفكير فيه بالفترة الماضية، فلتكن بخير".