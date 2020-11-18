خبير عسكري تركي: إذا امتلكت اليونان مقاتلات "إف-35" فستستخدم تركيا "إس-400" ضدها

تركيا - سبوتنيك: علق اللواء المتقاعد في القوات المسلحة التركية، نجات إيسلين، على طلب اليونان الحصول على طائرة F-35 من واشنطن، وقال في حدبثه لوكالة "سبوتنيك":
"إذا اشترت اليونان مقاتلات F-35 ، فستستخدم تركيا إس -400 ضدها".
🔴 أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميا pic.twitter.com/EmzpFcj4ul— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 16, 2020
وفي هذا الصدد، تابع إيسلين، قائلا:
"إن أثينا تسرع في شراء المقاتلات الأمريكية".
وفي حديثه عن رد الفعل المحتمل لواشنطن على هذا الطلب من اليونان، شدد إيسلين على أن:
"تركيا لاعب مهم جدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل من حيث موقعها الجيوسياسي وقدراتها الحقيقية. إن دعم واشنطن الكامل وغير المشروط لليونان في منطقتي بحر إيجه وشرق البحر المتوسط ليس في المصالح الأمريكية. على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان ميزان القوى الاستراتيجي بين تركيا واليونان ".
ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، تتطلع وزارة الدفاع إلى تعزيز سلاح الجو اليوناني بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز رافال فرنسية الصنع، إلى جانب المركبات الجوية دون طيار وأنظمة الاستجابة للطائرات دون طيار، ربما في غضون عام 2021. ووفقا للصحيفة تأمل أثينا شراء من 18 إلى 24 طائرة "إف 35" حتى لو كانت مستخدمة سابقا.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس لديه بالفعل اقتراح جاهز للولايات المتحدة لاقتناء ست مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35، مع ساعات طيران قليلة، والتي يمكن تسليمها إلى اليونان في غضون عام 2021.
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