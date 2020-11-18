خبير عسكري تركي: إذا امتلكت اليونان مقاتلات "إف-35" فستستخدم تركيا "إس-400" ضدها

علق خبير عسكري تركي على طلب رسمي من وزارة الدفاع الوطني اليونانية إلى واشنطن لشراء مقاتلات أمريكية من الجيل الخامس من طراز F-35.

تركيا - سبوتنيك: علق اللواء المتقاعد في القوات المسلحة التركية، نجات إيسلين، على طلب اليونان الحصول على طائرة F-35 من واشنطن، وقال في حدبثه لوكالة "سبوتنيك":

"إذا اشترت اليونان مقاتلات F-35 ، فستستخدم تركيا إس -400 ضدها".

🔴 أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميا pic.twitter.com/EmzpFcj4ul — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 16, 2020

وفي هذا الصدد، تابع إيسلين، قائلا:

"إن أثينا تسرع في شراء المقاتلات الأمريكية".

وفي حديثه عن رد الفعل المحتمل لواشنطن على هذا الطلب من اليونان، شدد إيسلين على أن:

"تركيا لاعب مهم جدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل من حيث موقعها الجيوسياسي وقدراتها الحقيقية. إن دعم واشنطن الكامل وغير المشروط لليونان في منطقتي بحر إيجه وشرق البحر المتوسط ​​ليس في المصالح الأمريكية. على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان ميزان القوى الاستراتيجي بين تركيا واليونان ".