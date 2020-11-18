أشكنازي والزياني يتفقان على فتح سفارات "في أقرب وقت ممكن"

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، واتفقا على فتح سفارات "في أقرب وقت ممكن"، بحسب إعلام عبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أشكنازي التقى الوزير البحريني في مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس.

وأضافت أنه في نهاية اللقاء أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه اتفق مع الزياني على تبادل السفارات "في أقرب وقت ممكن".

ونقلت الصحيفة عن الوزير البحريني: "سعدت لنقل طلب ملك البحرين لافتتاح سفارة في إسرائيل، وإبلاغه (أشكنازي) أن طلب إسرائيل بإقامة سفارة في المنامة تمت الموافقة عليه".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع نطاق التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.

وأقلعت رحلة طيران الخليج رقم "جي إف 972" من مطار المنامة، صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي، نقل تصريحاته لـ"رويترز"، وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".

ويستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قمة ثلاثية بحضور الوزير الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، التي تعد زيارته إلى إسرائيل هي الأولى لوزير خارجية خليجي.

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقعت البحرين وإسرائيل، في 22 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمملكة الخليجية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين في المنامة وبن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

كما ينص الاتفاق على تسيير كل دولة 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا إلى الدولة الأخرى، وفق المصدر ذاته.