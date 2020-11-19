قائد قوات صواريخ الجيش الروسي يعلن عن السلاح الأساسي

تحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.

وتمتلك قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، التي تحتفل بعيد ميلادها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أسلحة متنوعة، ومن بينها ما لا يوجد له مثيل في العالم

مثل منظومة صواريخ "إسكندر-إم" العملياتية التكتيكية التي تعتبر سلاحا أساسيا لقوات صواريخ الجيش الروسي.

ولعل أهم ما يميز منظومة "إسكندر-إم" أنها تستطيع استخدام الصواريخ البالستية التي تطير إلى أهدافها على ارتفاع عال والصواريخ الجوالة – كروز - التي تطير على ارتفاع منخفض بمحاذاة سطح الأرض، على نحو سواء. وتتميز منظومة "إسكندر" أيضا بقابلية التعديل والتطوير. وأكد قائد قوات الصواريخ والمدفعية الجنرال ميخائيل ماتفييفسكي في حديثه لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن منظومة "إسكندر-إم" ستبقى السلاح الأساسي لمدفعية الجيش الروسي، على الأقل حتى عام 2030.

وأشار قائد مدفعية الجيش الروسي إلى أن بإمكان روسيا إنشاء ما يمكن أن يكون بديلا لمنظومة "إسكندر-إم".