الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره العراقي في موسكو يومي 25 و26 نوفمبر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل يومي .25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني

موسكو - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر .

وأضافت زاخاروفا:

"إن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".

وقالت: "في 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر، يقوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل إلى موسكو، وهذه هي أول زيارة له بصفته وزيرا للخارجية".