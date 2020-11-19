موسكو تدعو واشنطن للتعاون في إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بنظام الدفاع الصاروخي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاختبارات الصاروخية الأمريكية الأخيرة أثبتت زيف التأكيدات بأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ليس موجها ضد روسيا.

موسكو - سبوتنيك. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية "زاخاروفا" للصحفيين، اليوم الخميس: "لقد لفت انتباهنا تصريح وكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، حول إجراء اختبارات يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، في المحيط الهادئ، وصرحت قائلة:

" تم إطلاق صاروخ اعتراضي "ستاندرد -3" تعديل 2A على هدف يحاكي صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منصة بحرية، هذا تأكيد جديد على الطبيعة الخطيرة والمزعزعة للاستقرار لخط الدفاع الصاروخي لواشنطن، وتوجهه الواضح المعادي لروسيا".

ودعت زاخاروفا الولايات المتحدة للتعاون مع روسيا في إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بنظام الدفاع الصاروخي العالمي، قائلة:

"نحن لم نغلق الباب أبدا أمام استمرار الحوار حول الدفاع الصاروخي".