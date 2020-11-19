استمرار تسرب الهواء من محطة الفضاء الدولية عقب محاولة لإغلاق الصدع بوحدة "زفيزدا" الروسية

قال طاقم محطة الفضاء الدولية، إن الرقعة الأخرى، التي قام الطاقم بإلصاقها لم تساعد بإغلاق الصدع في الوحدة الروسية "زفيزدا"، كما أنها لم تساعد في القضاء على تسرب الهواء. وذلك بحسب محادثات رواد الفضاء مع الأرض، التي بثتها وكالة "ناسا".

موسكو - سبوتنيك. رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف، قام يوم الثلاثاء الماضي، بإغلاق الصدع برقائق من المطاط والألومنيوم، حيث أعربت "روس كوسموس" عقب ذلك عن أملها بأن ذلك سيمنع التسرب.

ويوم أمس الأربعاء، أغلق الطاقم الفتحة في الغرفة الوسيطة، في وحدة "زفيزدا"، حيث يوجد الصدع، وذلك للتحقق من الضيق. ليلة الخميس، جرى فتح الفتحة مرة أخرى، وبعد الظهر أخبر ريجيكوف أحد المتخصصين في مركز مراقبة الطيران بالقرب من موسكو، أن الضغط في حجرة "التسريب" انخفض من 736 إلى 685 ملم زئبقي.

في أيلول/ سبتمبر 2019 جرى تسجيل تسرب هواء صغير في محطة الفضاء الدولية. في آب/ أغسطس - أيلول/سبتمبر 2020، وبعد أن زادت سرعته بمقدار خمسة أضعاف، أغلق الطاقم البوابات في وحدات محطة الفضاء الدولية مرتين للتحقق من ضيقها ولعدة أيام جرى عزله في الجزء الروسي من المحطة.