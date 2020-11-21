استخدام قوارب لإنقاذ عالقين بسبب فيضانات في فلسطين... فيديو

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على فلسطين، مؤخرا، بسيول وفيضانات وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى شوارع وطرقات عدة شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقين من جراء الأمطار التي هطلت، الليلة الماضية، واستخدمت قوارب مطاطية في أنحاء مختلفة من البلاد خاصة في منطقة الخضيرة، وفق موقع "arab48".

وبسبب الفيضانات، عملت الطواقم بشكل طارئ مع 15 حالة بينها تخليص عالقين من داخل سيارة "ترانزيت" دخلت سيول مياه إليهم ولم يبلغ عن إصابات.

فيضانات جراء مياه الأمطار الغزيرة بالداخل الفلسطيني المحتل pic.twitter.com/OnVba1rZ9Y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتأثر، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية بادرة مع هطول أمطار خلال ساعات النهار في كافة المناطق، وحذرت الأرصاد الجوية من الفيضانات في المناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.