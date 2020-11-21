لمواجهة كورونا... حملة تطعيم ضخمة في إيطاليا نهاية يناير

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، اليوم السبت، أن حملة تلقيح ضخمة سيتم إطلاقها في كانون الثاني/يناير، في بلاده التي تعد إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا.

وخلال اجتماع للصيادلة قال سبيرانتزا إن حملة التطعيم: ستبدأ في نهاية كانون الثاني/يناير، حيث نأمل في الحصول على الجرعات الأولى"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف الوزير الإيطالي: ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد.

وسجلت إيطاليا، مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تكافح للتعامل مع الموجة الثانية المدمرة من الوباء، حوالى 1,3 مليون إصابة و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مطلع هذا العام.

واعتبر سبيرانتزا أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية"، مدافعا عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.

وكان فريق الخبراء الذي شكل لتقديم المشورة للحكومة الإيطالية قد شدد على أن الإشراف الوطني والدولي على تطوير اللقاح "يمنحنا ضمانات" بشأن سلامتها.

لكن رغم ذلك، يفيد استطلاع للرأي أجرته شركة "ايبسوس" لمحطة "لا 7" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 16 بالمئة من الإيطاليين سيرفضون تلقي اللقاح المتاح العام المقبل وأن 42 بالمئة سينتظرون لمعرفة ما إذا كان فعالا.

وأكد ثلث من شملهم الاستطلاع فقط أنهم سيحصلون بالتأكيد على اللقاح بمجرد توافره.

وتجدر الإشارة إلى تزايد الجهود العالمية لإيجاد علاجات ولقاحات للفيروس الفتاك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك عن التوصل للقاح قالت إنه فعال بنسبة 95 بالمئة.