القصر الملكي الإسباني: الملك يدخل الحجر الصحي

أعلن القصر الملكي في إسبانيا، اليوم، عن دخول الملك فيليب السادس في حجر صحي لمدة 10 أيام كتدبير احترازي، بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا الأحد.

وأفاد بيان صادر عن القصر، اليوم الثلاثاء، أن الملك سيبقى في الحجر لغاية 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في إطار القواعد الصحية. وفق موقع "Elpais".

و جاء في البيان الملكي: "إلغاء كافة البرامج الرسمية للملك لمدة 10 أيام، وستواصل الملكة لاتيزيا وبناتها أنشطتهم المعتادة".

Spain’s King Felipe has begun a 10-day quarantine after “a person” he was in contact with the day before tested positive for the coronavirus. Sources from the palace did not disclose who the person was, nor the circumstances of their meeting with the king https://t.co/oJlj0bPoT1 — El País English Edition (@elpaisinenglish) November 24, 2020

تعتبر هذه المرة الثالثة لدخول أحد أفراد العائلة الملكية في الحجر الصحي منذ انتشار وباء فيروس كورونا، حيث كانت الملكة قد دخلت الحجر في أبريل/ نيسان الفائت، وأميرة أستورياس، ليونور في سبتمبر/ أيلول، بعد تسجيل إصابات بين أقاربهم.