سيارة تحمل شعار "أوقفوا سياسة العولمة" تصطدم ببوابة مبنى المستشارية الألمانية والأضرار طفيفة

أعلنت شرطة برلين أن سيارة اصطدمت بالبوابة الأمامية لمبنى المستشارية الألمانية الذي يضم مكاتب أنغيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، وأنها تسببت في أضرار طفيفة.

قال المتحدث هارتموت بايث، إن الشرطة في المكان تحقق في الحادث ولكن ليس لديها تفاصيل عن الإصابات أو الاعتقالات. وأكدت طواقم الإنقاذ في الموقع أن الرجل الذي يقود السيارة يتلقى العلاج في سيارة إسعاف كانت أمام المستشارية. وفق موقع "yourvalley".

وكانت السيارة التي تسببت بالحادث، من طراز "فولكس فاجن"، تحمل شعار:

"أنتم ملعونون قتلة الأطفال وكبار السن" كان ذلك مكتوبا باللون الأبيض على جانب واحد. ومن جهة أخرى كتبت عبارة: "أوقفوا سياسات العولمة".

والسيارة تحمل لوحات ترخيص من منطقة شمال الراين - فيستفالن، وقد تم إبعادها من قبل إدارة الإطفاء في برلين ولم تظهر عليها علامات تدل على الحادث سوى أضرار لم تتجاوز بضع خدوش. وبدت البوابة المعدنية للمبنى منحنية قليلا. حسب المصدر في برلين.

ولم يكن هناك مؤشر فوري على سبب الحادث، لكنه جاء في اليوم الذي كانت فيه ميركل ستلتقي مع حكام الولايات للحديث عن تمديد الإغلاق الجزئي لفيروس كورونا الذي بدأ في 2 نوفمبر.