طبيب روسي يقدم توقعاته حول تفشي فيروس كورونا عام 2021

تحدث الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في برنامج "Full Contact" مع المقدم فلاديمير سولوفيوف عن ذروات جديدة لوباء الفيروس التاجي في المستقبل.

وقال مايسنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه بحلول شهر أيار/ مايو، سيكون هناك المزيد من موجات التفشي. لن يكون لدينا الوقت لتطعيم ملايين الأشخاص خلال هذا الوقت. في العام المقبل، سيتعين علينا التعايش مع هذه الموجات، يجب علينا الاستعداد لذلك".

وبحسب مايسنيكوف، سيكون هناك قريباً ثلاثة أو أربعة أشهر "هدوء"، والتي يجب استخدامها بشكل صحيح للاستعداد للموجات التالية للوباء.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقترب عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا من 59 مليونًا في العالم، وتوفي أكثر من 1.38 مليون. تم تسجيل معظم الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل.