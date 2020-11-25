موقف أثار غضب ماكرون... هل وبخه هذا الشاب الفرنسي دفاعا عن النبي محمد؟

ما زالت أزمة الرسوم المسيئة للنبي (محمد) والموقف الفرنسي الرسمي منها، يتردد صداها بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي شهدت كثيرا من المحتويات غير الدقيقة حول هذه القضية.

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في الأيام الأخيرة، ظهر مقطع فيديو حصد ملايين مشاهدات، يدعي أنه لشاب فرنسي مسلم يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في الشارع، على خلفية تصريحاته حول الرسوم المسيئة، والتي تعهد بالدفاع عن الحق في نشرها.

في الفيديو يظهر الرئيس الفرنسي وحوله مجموعة من الشباب يتحدث إليهم، ثم يرفع سبابته في وجه أحدهم، وكتب على الفيديو: "شاهد شاب فرنسي مسلم وجد رئيس فرنسا فى الشارع.. أنظر ماذا فعل معه بعدما أساء إلى الرسول والإسلام".

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لا يتضح من المقطع ما يقال بالضبط بين الرئيس والشاب نظرا للتعليق الصوتي الذي أضيف للفيديو، لكن الأهم من الكلام والتعليق (غير الصحيح)، فهو حقيقة أن هذا الفيديو يعود إلى واقعة حدثت قبل عامين خلال الاحتفال بذكرى وطنية.

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2018

نشر ماكرون المقطع على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" آنذاك، وقالت وسائل إعلام، إنه استاء حينما ناداه الشاب باسم "مانو"، فوبخه الرئيس قائلا: "في هذا اليوم تحديدا يجب أن تقول لي سيادة الرئيس أو سيدي".