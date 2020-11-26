إثيوبيا تكشف موعد توليد الطاقة من سد النهضة

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، إن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيبدأ المرحلة الأولى من توليد الطاقة في يونيو/ حزيران من عام 2021.

جاء ذلك خلال تصريح للوزير في محاضرة ألقاها، أمس، في كلية لندن الجامعية حول تسريع تطوير الطاقة المتجددة لتلبية الوصول العالمي للطاقة، والتي حضرها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة، حسبما أفادت شبكة "فانا" الإثيوبية.

وتطرق الدكتور سيليشي في محاضرته إلى الخطوات الكبيرة التي تقوم بها إثيوبيا في مجال توليد الطاقة المتجددة من أجل الوصول الشامل إلى الطاقة والتي يمكن اعتبارها أمورا تعليمية مهمة للبلدان الأخرى.

كما تحدث سيليشي عن سد النهضة، قائلا إن

إثيوبيا تقيم المشروع بالتمويل الذاتي وبقدرة إنتاجية للطاقة 5150 ميغاواط، والتي عند اكتمالها ستضمن الطاقة النظيفة لجميع المواطنين الإثيوبيين.

أعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الزعيم الأفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما، على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.

يتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.