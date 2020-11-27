إسرائيل: إيران ستواجه صعوبات في التقدم بمشروعها النووي بعد اغتيال فخري زاده

صرح مسؤول إسرائيلي بأنه دون العالم الإيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل اليوم، سيكون صعبًا على إيران التقدم في مشروعها النووي العسكري.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي، قوله: "دون محسن فخري زاده سيكون صعبًا على إيران التقدم في مشروعها النووي العسكري".

وبدوره، قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

وأشار ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "الإرهابيين الذين اغتالوا اليوم عالم إيراني يدركون أن هذا عمل جبان".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيلي، يظهر العدوانية اليائسة للجناة".

وأكمل ظريف، بقوله: "تدعو إيران المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي المرتكب من قبل دول".

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإيرانية: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة، بعد ظهر اليوم الجمعة، سيارة تقل العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع".

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتياله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.