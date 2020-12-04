الخارجية الأمريكية: طهران تبدي رغبة "شديدة" في العودة إلى طاولة التفاوض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن إيران تبدي رغبة "شديدة" في العودة إلى طاولة التفاوض من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها لكنه حذر من مغبة التساهل معها في مثل تلك المحادثات.

ودافع بومبيو، خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة الذي نُظم عبر الإنترنت، عن حملة واشنطن لممارسة "أقصى ضغوط" على طهران رغم انتقادات بأنها أخفقت في تغيير نهجها وزادت من معاناة الشعب الإيراني، بحسب رويترز.

وقال بومبيو "نعلم أن حملتنا تأتي بنتيجة لأن الإيرانيين الآن يبدون رغبة شديدة في العودة لطاولة المفاوضات من أجل تخفيف العقوبات".

وحذر بومبيو من مغبة التساهل مع إيران قائلا "إذا جاؤوا إلى الطاولة، وعبروا عن استعدادهم فقط للتفاوض على إغلاق بعض أجهزة الطرد المركزي (النووية) لعدة أشهر أو لبضع سنوات، فإن العالم لن يجد هذا كافيا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية لدفعها إلى العودة إلى التفاوض وقبول قيود أشد صرامة على برنامجها النووي، ووقف دعمها لجماعات مسلحة بالمنطقة.