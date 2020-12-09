مركز إزالة الألغام في قره باغ: نعول على تطهير ستيباناكيرت من المتفجرات بحلول نهاية العام

أعلن مدير مركز إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، صمويل ميسروبيان، اليوم الأربعاء، أن خبراء المتفجرات قاموا خلال الأسابيع الماضية بتطهير أكثر من نصف أراضي ستيباناكيرت وضواحيها من المتفجرات، ويأملون بإكمال هذا العمل بحلول نهاية هذا العام.

ستيباناكيرت ــ سبوتنيك: أعلن صمويل ميسروبيان مدير مركز إزلة الألغام في ناغورني قره باغ، أن خبراء المتفجرات قاموا خلال الأسابيع الماضية بتطهير أكثر من نصف أراضي ستيباناكيرت وضواحيها من المتفجرات.

وقال ميسروبيان لوكالة "سبوتنيك":

"تم تطهير أكثر من نصف مدينة ستيباناكيرت​​​، لا أستطيع الجزم بشأن الهكتارات، لكن تم تطهير أكثر من نصفها. الآن نحن نعمل في الضواحي".

وأشار إلى أن الجزء الأوسط من ستيباناكيرت، اليوم، خال تماما من الذخيرة التي سقطت هنا خلال النزاع المسلح الأخير في جمهورية ناغورني قره باغ، مضيفا أنه "تم تطهير أكثر من نصف القطاع الخاص. هذه منطقة مكتظة بالسكان ويجب تطهيرها لأن الناس يعودون بالفعل".

وردا على سؤال عما إذا كان خبراء المتفجرات يخططون لإكمال العمل في ستيباناكيرت وضواحيها بحلول نهاية العام، قال:

"دعونا نأمل أنه بحلول نهاية العام سيتمكنون من تطهيرها، و يجب أن ننتهي من ستيباناكيرت، ثم ننتقل إلى منطقة مارتوني، ثم إلى منطقة مارتاكيرت".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.