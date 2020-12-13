سياسية يمنية: حكومة بلا نساء لا شرعية لها

قالت السيدة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمن سابقا، أن أي حكومة يمنية دونما مشاركة المرأة مرفوضة.

وكتبت الوزيرة السابقة "مشهور" في تغريدة لها على منصة "تويتر" : "أي حكومة يمنية دونما مشاركة المرأة لا شرعية لها وهي مرفوضة".

وأكدت مشهور إنه ومنذ العام 2001 والمرأة مشاركة في كل الحكومات السابقة، وفقا لموقع صحيفة "عدن الغد" الإلكتروني.

وأضافت بالقول:

"منذ عام ٢٠٠١ لم يتم تشكيل حكومة دون نساء وما فعلته الأحزاب الآن من تقاسم ومحاصصة سياسية وجغرافية، واستبعاد النساء صادم وغير مقبول ولو كنت عضوة في أي حزب لقدمت استقالتي من حزب لايحترم الحقوق السياسية للمرأة ويعطيها نفس الفرص التي يعطيها لأعضائه".

#المكون_النسوي رقم صعب مثل المكونات والأحزاب السياسية لن يستطيع أي طرف تجاوزه وينبغي أن يكون حاضراً ومشاركاً في العملية السياسية وكذلك في آليات بناء السلام وفِي المرحلة الإنتقالية ثم في المرحلة الدائمة #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء #NoWomenNoGovernment — Hooria Mashhour (@Hooria_Mashhour) December 12, 2020

الجدير بالذكر أن اليمنية حورية مشهور تحولت من وزيرة إلى لاجئة في ألمانيا، حيث اضطرت مشهور إلى مغادرة اليمن واللجوء إلى ألمانيا، وهي في نحو الستين من العمر تنشط حاليا في إدماج اللاجئين.