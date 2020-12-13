على صفحته بفيسبوك... مرتضى منصور: بعد قليل سأرد بالصوت والصورة على "بيان اللجنة"

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المقال، عبر صفحته بفيسبوك إنه سينشر بعد قليل ردا بالصوت والصورة على بيان اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بعد قرار عزله من منصبه.

وبحسب وسائل إعلامية محلية فإن المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، كان قد أكد في وقت سابق أنه يتم التواصل مع لجنة الكرة بشأن تعديل عقود بعض اللاعبين والتجديد للبعض، مضيفا أن اللجنة قررت رسميا صرف مقدمات عقود اللاعبين في الفترة الحالية.

وقال: إن كل طلبات فريق الكرة بالنادي مجابة، موضحا أن اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولا توجد أي عقبات أمام الفريق.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قد عقدت اليوم مؤتمرا بحضور اللجنة التنفيذية للنادي وبعض أعضاء لجنة الحكماء به.

وقد أوضح المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن لجنته جاءت بناءً على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، مشيرا إلى أنها تتعامل مع جميع شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها.

وأوضح أنه تم تشكيل بعض اللجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء، وشدد على أن اللجنة مهمتها ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على فريق الكرة.

وأوضح أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية، وظهر ذلك في فوزهم أمس على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وفيما يخص الموقف المالي، أضاف أن المجلس يفكر في الاستعانة بمجلس مالي لمساعدة اللجنة المؤقتة.

وأكد أن اللجنة ستكمل مهمتها بكل قوة حتى تسليم النادي، موجها الشكر لجميع الجهات والأندية والجماهير التي ساندت اللجنة والنادي في الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء وسيكون هناك لجنة من المستشارين منهم عمر بطيشة مستشارا إعلاميا للنادي، وفوزي العريان مستشارا قانونيا، والمنظومة الإعلامية يترأسها عصام سالم، وأشرف قاسم متحدثا رسميا عن قطاع الكرة، وطارق حشيش مستشارا ماليا.