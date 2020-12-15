الصومال يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

أعلن الصومال، اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا واستدعاء موظفي الخدمة الخارجية التابعين له من نيروبي على خلفية ما وصفه بـ"التدخل المتكرر" في شؤونه الداخلية.

وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دوبي، للصحافيين في مقديشو وفقا لـ"(أ ف ب)" إن:

"الحكومة اتخذت هذا القرار ردا على الانتهاكات السياسية الصريحة المتكررة والتدخل من جانب كينيا في سيادة بلدنا".

وتابع الوزير لوكالة الأنباء الرسمية أن:

"الصومال يسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ويأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام".

وفي الشهر الماضي، طرد الصومال سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي بعد أن اتهم كينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبا لاند، إحدى الولايات الصومالية الخمس شبه المستقلة.