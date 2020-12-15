زيدان يقصي بيليه في تشكيل أفضل 11 لاعبا بتاريخ كرة القدم

فبحسب موقع "العين الإخباري"، قالت المجلة إن اختيارات الجماهير التي صوتت عبر الإنترنت، والتي بلغ عددها 140 ألف صوت، اختلفت بين النجم البرازيلي، بيليه، وبين اللاعب الفرنسي ومدرب ريال مدريد الحالي، زين الدين زيدان.

وأكدت المجلة أن التصويت النهائي أخرج الأسطورة بيليه لصالح النجم الجزائري الأصل زين الدين زيدان، بعدما حصل على 48.5% من الأصوات.

يذكر أن زيدان كان قد حصل على أفضل لاعب في العالم لمدة ثلاث مرات، ويتولى حاليا مهمة تدريب الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، قد اختارت 11 لاعبا يشكلون أفضل فريق في تاريخ كرة القدم، وذلك من بين 110 مرشحين للدخول في التشكيلة، بناء على اختيار 140 صحفيا حول العالم.

وقد ضم التشكيل النهائي بحسب التصويت: الروسي ليف ياشين في حراسة المرمى، وفي الدفاع البرازيلي كافو والألماني فرانز بكينباور والإيطالي باولو مالديني، وفي الوسط الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه والألماني لوثار ماتيوس والإسباني تشافي هيرنانديز.

وفي الهجوم جاء البرازيلي رونالدو دا ليما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي،

ويذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هما الوحيدان ضمن هذا التشكيل اللذان مازالا يمارسان اللعب حتى الآن.

وتحدثت وسائل إعلامية عما أسمته صدمة لعشاق بيليه حول العالم، مثلها إقصاؤه من التشكيلة الأساسية لأفضل فريق في تاريخ كرة القدم.

جدير بالذكر أن الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس الحالي وأسطورة ميلان في سابقا قد حصل على مكان الألماني لوثار ماتيوس، بعدما حصل على 39.9% من الأصوات.