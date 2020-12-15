الخارجية الفرنسية تعليقا على هجوم ميناء جدة: نستنكر الاعتداء على البنى التحتية

أدانت الخارجية الفرنسية متمثلة بالسفارة الفرنسية فى الرياض، استهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة، قائلة إنه "اعتداء جديد على أمن السعودية".

وأضافت السفارة الفرنسية في بيان، اليوم 15 ديسمبر/كانون الأول، وفقا لموقع " albawabhnews":

" الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداء جديدا على أمن المملكة السعودية وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، وهو اعتداء على البنى التحتية".

وكانت مصادر ملاحية أفادت، أمس الاثنين، بوقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة في السعودية جراء هجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده.

وأوضحت المصادر أن الحادث يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى فى الشقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان.