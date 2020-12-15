اليمن يرحب بإعلان رفع جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

ورحبت الجمهورية اليمنية بهذا الإعلان وفقا لـ "سبأ نت"، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء أمس:

" هذا الإعلان يمثل خطوة هامة نحو عودة السودان الشقيق لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي".

نرحب بإعلان رفع جمهورية السودان الشقيقة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب لما يمثله من خطوةً هامةً نحو عودة السودان الشقيق لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.https://t.co/7kW3oGgfdT — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 14, 2020

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في السودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.