"إسعاف يونس"... "واتش إت" تنشر مقاطع كوميدية لعملها الجديد

نشرت منصة "واتش إت" عددا من المقاطع الكوميدية لأحدث أعمالها الأصلية، وهو مسلسل "إسعاف يونس".

المقاطع نشرتها "واتش إت" على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، وضمت مجموعة من الفنانيين المشاركين في العمل.

أول المقاطع يظهر فيها أطفال صغار يلعبون في الشارع وينادون بصوت عال على زميلهم الصغير "يونس"، وتظهر الأم "هناء الشربجي" وهي تصحح لهم وتقول اسمه "الدكتور يونس"، ثم يظهر بطل العمل في سن الشباب وهو يتحدث عن مشروعه الأهم "أبلكيشن إسعاف".

أيضا منها مقطع ظهر فيه المرضى الذين عالجهم الدكتور "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، خلال أحداث المسلسل وهم يتحدثون عن أخلاقه السيئة في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدر هاشتاج "امسك دكتور متحرش".

ثم نشرت المنصة بعد ذلك فيديو لنفس المرضى وهم يشيدون بالطبيب يونس في بث مختلف، مؤكدين على حسن تعامله معهم، وعلقت ساخرة: "آسفين يا جماعة.. حلينا المشكلة مع الناس".

يذكر أن المنصة أعلنت عن موعد عرض هذا المسلسل ابتداء من يوم 16 ديسمبر كانون أول الجاري، على مدار عشر حلقات.

المسلسل تدور أحداثه حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

"إسعاف يونس" بطولة كلِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.