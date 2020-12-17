بالفيديو... إلهام شاهين تكشف تفاصيل علاقة ابن أخيها بهنا شيحة

وبحسب تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أكدت شاهين أن العلاقة بين محمود وهنا لم تتطرق إلى الزواج حتى الآن، قائلة: "لو كان هناك زواج لكنت أول من يعلم".

في الوقت ذاته أكدت شاهين أن هناك علاقة عاطفية تجمع بين ابن شقيقها وبين هنا شيحة قائلة: "نعم هناك قصة حب بين الاثنين".

وكانت الفنانة المصرية هنا شيحة قد ظهرت كثيرا مع محمود شاهين في مناسبات عدة، كان آخرها في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مما أدى لحديث داخل الوسط الفني عن علاقة حب تجمعهما وزواج.

يذكر أن إلهام شاهين قد صرحت أمس الأربعاء، لوسائل إعلامية بأنها خاضت معركة كبيرة وواجهت العديد من التحديات أثناء حكم الإخوان، لكنها انتصرت في النهاية وحصلت على حقها بالكامل، في إشارة إلى دعوى فازت بها أمام القضاء.

وقالت: "بعدما أصبحت قضية رأى عام، حصلت على حكم تاريخي، ولأول مرة تغلق قناة فضائية (قناة الحافظ الدينية) بحكم محكمة، وهذا يحدث لأول مرة في العالم وليس في مصر فقط، بفضل القضاء المحترم الذي وقف بجانبي".

جدير بالذكر أن شاهين حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الـ 42 عن فيلم "حظر تجول" الذي نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم "حظر تجول" تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.