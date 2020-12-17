هل يرحل حسين الشحات عن الأهلي المصري؟ العين الإماراتي يجيب

رد مسؤولو نادي "العين" الإماراتي على ما تم تداوله مؤخرا من ضم اللاعب حسين الشحات من صفوف نادي الأهلي المصري في صفقة تبادل مع أحد لاعبي العين.

وبحسب وسائل إعلامية فقد أكد مصدر مسؤول في نادي العين الإماراتي أن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن مفاوضات جارية بينه وبين النادي الأهلي المصري لضم توجولي لابا كودزو خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل اللاعب حسين الشحات هي أنباء عارية تماما عن الصحة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت": "هناك شائعات عن وجود مفاوضات بين الأهلي والعين لصفقة متبادلة لخروج لابا كودجو وعودة حسين الشحات من جديد" معلقا: " هذا كلام فارغ ولا أساس له على الإطلاق".

وأكد أن ناديه "العين" لا يفكر أبدا في رحيل لابا كودجو في الوقت الحاضر أو ​​عودة حسين الشحات للفريق مرة أخرى.

وأوضح أن التفكير في رحيل اللاعب يمكن أن يكون في نهاية الموسم وليس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ معللا: نحن في حاجة لخدمات اللاعب خلال مباريات الدوري والكأس، لأنه من الركائز الأساسية للفريق.

وشدد على أن النقاش النهائي حول رحيل اللاعب لم يتم، مؤكدا: على العكس من ذلك، سيوقع موسمين آخرين مع الفريق خلال الفترة المقبلة

وكان أحد الصحفيين قد رح سؤالا على بيدرو إيمانويل، مدرب فريق العين الإماراتي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النصر في الدوري الإماراتي، بخصوص احتمال رحيل لابا كودجوس، حيث أكد عدم وجود نية إطلاقا للاستغناء عن خدمات اللاعب، مشيرا إلى أن غيابه عن الفريق أثر على النتائج خلال الفترة الماضية، وأن عودته للمشاركة ستضيف الكثير للفريق.

يذكر أن مصدرا داخل النادي الأهلي كان قد ألمح إلى وجود تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع توجوليزي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي قد استقرت على اسم اللاعب لقيادة هجوم النادي.